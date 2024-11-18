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Кім Чен Ин закликав армію готуватися до війни і зміцнити ядерні сили

09:36, 18 листопада 2024
Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав військових забезпечити повну готовність до війни.
Кім Чен Ин закликав армію готуватися до війни і зміцнити ядерні сили
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Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про необхідність забезпечити повну бойову готовність Збройних сил країни на випадок війни, повідомляє Центральне телеграфне агенство Кореї (ЦТАК).

Кім Чен Ин підкреслив, що військово-політична ситуація на Корейському півострові залишається "надто напруженою". Тому закликав зміцнити ядерні сили країни "без обмежень" та завершити підготовку до війни, оскільки нібито "вороги країни посилили "шалене" військове протистояння з Північною Кореєю".

Крім того, він заявив, що Північна Корея має продовжувати зміцнювати ядерні сили, щоб виконати місію "щодо стримування війни".

"Ми продовжимо постійно зміцнювати сили самооборони держави, в центрі яких стоять ядерні сили без лімітів, не задовольняючись досягнутим", - наголосив лідер КНДР.

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КНДР

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