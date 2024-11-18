Кім Чен Ин закликав армію готуватися до війни і зміцнити ядерні сили

Лідер КНДР Кім Чен Ин закликав військових забезпечити повну готовність до війни.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про необхідність забезпечити повну бойову готовність Збройних сил країни на випадок війни, повідомляє Центральне телеграфне агенство Кореї (ЦТАК).

Кім Чен Ин підкреслив, що військово-політична ситуація на Корейському півострові залишається "надто напруженою". Тому закликав зміцнити ядерні сили країни "без обмежень" та завершити підготовку до війни, оскільки нібито "вороги країни посилили "шалене" військове протистояння з Північною Кореєю".

Крім того, він заявив, що Північна Корея має продовжувати зміцнювати ядерні сили, щоб виконати місію "щодо стримування війни".

"Ми продовжимо постійно зміцнювати сили самооборони держави, в центрі яких стоять ядерні сили без лімітів, не задовольняючись досягнутим", - наголосив лідер КНДР.

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