Ердоган на саміті G20 збирається представити свій «мирний план» щодо України – Bloomberg

За інформацією ЗМІ, Туреччина хоче запропонувати Володимиру Зеленському відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО.

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час саміту G20 у Ріо-де-Жанейро має намір представити свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, Ердоган хоче запропонувати Президенту Володимиру Зеленському відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО, принаймні, на 10 років.

Також турецька пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на сході Донецької області. У медіа пишуть, що Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію та гарантувати Україні постачання озброєння як компенсацію за згоду відстрочити приєднання до НАТО.

У публікації зауважують, що турецькі посадовці визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію. При цьому зазначається на необхідності «спершу зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню».

Українська формула миру базується на отриманні чіткого шляху до членства в НАТО та гарантій безпеки для захисту до моменту вступу.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що «Мінська-3» не буде.

Нагадаємо, що ЦПД при РНБО просить обережно ставитися до інформації про різні «мирні плани».

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