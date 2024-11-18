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Эрдоган на саммите G20 намерен представить свой «мирный план» в отношении Украины – Bloomberg

09:31, 18 ноября 2024
По информации СМИ, Турция хочет предложить Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО.
Эрдоган на саммите G20 намерен представить свой «мирный план» в отношении Украины – Bloomberg
Источник фото: Getty Images
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Рио-де-Жанейро намерен представить свой «мирный план» в отношении войны РФ против Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По информации издания, Эрдоган хочет предложить Президенту Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО, по крайней мере, на 10 лет.

Также турецкое предложение предполагает создание демилитаризованной зоны на востоке Донецкой области. В СМИ пишут, что Эрдоган предложит разместить там международные войска как дополнительную гарантию и гарантировать Украине поставки вооружения в качестве компенсации за согласие отсрочить присоединение к НАТО.

В публикации отмечают, что турецкие должностные лица признают, что Украине будет сложно принять такое предложение. При этом отмечается необходимость «сначала сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня».

Украинская формула мира основана на получении четкого пути к членству в НАТО и гарантий безопасности для защиты до момента вступления.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «Минская-3» не будет.

Напомним, что ЦПД при СНБО просит осторожно относиться к информации о разных «мирных планах».

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НАТО Украина Турция война Владимир Зеленский

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