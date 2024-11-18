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Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне и укрепить ядерные силы

09:36, 18 ноября 2024
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне
Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне и укрепить ядерные силы
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить полную боевую готовность Вооруженных сил страны на случай войны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что военно-политическая ситуация на Корейском полуострове остается "крайне напряженной". Поэтому призвал укрепить ядерные силы страны "без ограничений" и завершить подготовку к войне, поскольку якобы "враги страны усилили "неистовое" военное противостояние с Северной Кореей".

Кроме того, он заявил, что Северная Корея должна продолжать укреплять ядерные силы, чтобы выполнить миссию "по сдерживанию войны".

"Мы продолжим постоянно укреплять силы самообороны государства, в центре которых стоят ядерные силы без лимитов, не довольствуясь достигнутым", - подчеркнул лидер КНДР.

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КНДР

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