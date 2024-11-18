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На Днепропетровщине задержали бывших руководителей налоговой, которые нанесли государству ущерб более чем на 56 миллионов гривен

21:30, 18 ноября 2024
Чиновники разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.
На Днепропетровщине задержали бывших руководителей налоговой, которые нанесли государству ущерб более чем на 56 миллионов гривен
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Государственное бюро расследований разоблачило бывших руководителей Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб по меньшей мере более чем на 56 миллионов гривен. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, в 2020 году тогдашняя руководительница ДПС возбудила своих подчиненных разработать преступную схему зарабатывания денег, которые она объединила в преступную организацию.

Так, в течение нескольких лет - 2020-2023 годах - должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.

«Для прикрытия сделки организатор схемы издала приказ «О создании аналитической группы» в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ фактически позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов. «Помощь» только одному предприятию из категории рискованных обошлась государству в 56 миллионов гривен», — указывают в ГБР.

Задокументировано, что налоговики умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.

Четыре человека задержали в разных городах Украины, а вот одна из фигуранток пыталась покинуть территорию Украины.

Госбюро расследований блокировало попытку побега и задержало должностное лицо на территории одного из контрольно-пропускных пунктов на западе страны.

Четверым задержанным сообщено о подозрении в использовании служебного положения вопреки интересам службы, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 УК Украины).

А бывшей руководительнице ГНС в Днепропетровской области сообщили подозрение еще и в создании и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255 УК Украины).

Также осуществляются меры по установлению других членов преступной организации.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

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налоговая ГБР ГНС

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