На Днепропетровщине задержали бывших руководителей налоговой, которые нанесли государству ущерб более чем на 56 миллионов гривен

Чиновники разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.

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Государственное бюро расследований разоблачило бывших руководителей Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб по меньшей мере более чем на 56 миллионов гривен. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, в 2020 году тогдашняя руководительница ДПС возбудила своих подчиненных разработать преступную схему зарабатывания денег, которые она объединила в преступную организацию.

Так, в течение нескольких лет - 2020-2023 годах - должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.

«Для прикрытия сделки организатор схемы издала приказ «О создании аналитической группы» в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ фактически позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных клиентов. «Помощь» только одному предприятию из категории рискованных обошлась государству в 56 миллионов гривен», — указывают в ГБР.

Задокументировано, что налоговики умышленно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.

Четыре человека задержали в разных городах Украины, а вот одна из фигуранток пыталась покинуть территорию Украины.

Госбюро расследований блокировало попытку побега и задержало должностное лицо на территории одного из контрольно-пропускных пунктов на западе страны.

Четверым задержанным сообщено о подозрении в использовании служебного положения вопреки интересам службы, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 УК Украины).

А бывшей руководительнице ГНС в Днепропетровской области сообщили подозрение еще и в создании и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255 УК Украины).

Также осуществляются меры по установлению других членов преступной организации.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

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