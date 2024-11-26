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На Київщині під колесами вантажного електропотягу загинув чоловік

23:12, 26 листопада 2024
Чоловік потрапив під колеса вантажного електропотягу сполученням «Козятин-Миронівка».
На Київщині під колесами вантажного електропотягу загинув чоловік
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У Фастові електропотяг смертельно травмував чоловіка. Як повідомили у поліції Київської області, інцидент стався ввечері 25 листопада близько 20:45 години. Чоловік, якому було 48 років, потрапив під колеса вантажного електропотягу сполученням «Козятин-Миронівка».

Як зазначається, машиніст електропотягу застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці. 

Слідчі Фастівського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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Київська область

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