На Київщині під колесами вантажного електропотягу загинув чоловік

Чоловік потрапив під колеса вантажного електропотягу сполученням «Козятин-Миронівка».

У Фастові електропотяг смертельно травмував чоловіка. Як повідомили у поліції Київської області, інцидент стався ввечері 25 листопада близько 20:45 години. Чоловік, якому було 48 років, потрапив під колеса вантажного електропотягу сполученням «Козятин-Миронівка».

Як зазначається, машиніст електропотягу застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм місцевий житель загинув на місці.

Слідчі Фастівського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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