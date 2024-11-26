На Киевщине под колесами грузового электропоезда погиб мужчина

Мужчина попал под колеса грузового электропоезда сообщением «Казатин-Мироновка».

В Фастове электропоезд смертельно травмировал мужчину. Как сообщили в полиции Киевской области, инцидент произошел вечером 25 ноября около 20:45. Мужчина, которому было 48 лет, попал под колеса грузового электропоезда сообщением «Казатин-Мироновка».

Как отмечается, машинист электропоезда применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм местный житель погиб на месте.

Следователи Фастовского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

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