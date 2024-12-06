Щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно буде мати не менше 32 років страхового стажу.

Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області нагадує, який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 2025 році.

Наступного року продовжує зростати тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

Відповідно, з 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок.

Ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію у 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року.

За наявності страхового стажу від 15 до 21 років пенсійні виплати призначать у 65 років.

Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років, щороку збільшуватиметься до 2028 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.