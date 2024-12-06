Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області нагадує, який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 2025 році.
Наступного року продовжує зростати тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.
Відповідно, з 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок.
Ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію у 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року.
За наявності страхового стажу від 15 до 21 років пенсійні виплати призначать у 65 років.
Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.
Тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію у 60 років, щороку збільшуватиметься до 2028 року.
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