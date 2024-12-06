Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Главное управление Пенсионного фонда в Винницкой области напоминает, какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 2025 году.

В следующем году продолжает расти продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту.

Соответственно, с 1 января 2025 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

Те, у кого по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года.

При страховом стаже от 15 до 21 лет пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию в 60 лет, будет ежегодно увеличиваться до 2028 года.

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