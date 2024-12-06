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Киевстар повышает тарифы на услуги в среднем на 25%

12:46, 6 декабря 2024
В рамках изменений для ряда тарифных планов цены уже изменились, а некоторые тарифные планы закрыли.
Киевстар повышает тарифы на услуги в среднем на 25%
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Оператор электронных коммуникаций «Киевстар» заявил о повышении в среднем на 25% платы за услуги. Об этом сообщили в компании по запросу, пишет «Интерфакс-Украина».

Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит еще часть тарифов подписки. В среднем цена изменится на 25% до стоимости тарифа», - сообщили там.

В рамках изменений для ряда тарифных планов цены уже изменились, а некоторые тарифные планы закрыли.

В последний раз перед нынешним повышением компания повышала тарифы для части абонентов в апреле-мае 2024 года.

В компании говорят, что на решение об изменении стоимости услуг повлиял рост объемов потребления, экономическая ситуация и затраты на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии, отмечая, что происходящие изменения являются вынужденным шагом и обоснованной реакцией компании.

Согласно данным Госстата, стоимость телекоммуникационных услуг с начала года выросла в среднем на 4,3%, в то время как цены на электроэнергию повысились на 63,6%, коммунальные услуги – на 18,6%, а на продукты питания – на 10,8%.

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