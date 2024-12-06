Київстар підвищує тарифи за послуги у середньому на 25%

У рамках змін для низки тарифних планів ціни вже змінилися, а деякі тарифні плани закрили.

Оператор електронних комунікацій «Київстар» заявив про підвищення у середньому на 25% плати за послуги. Про це повідомили у компанії на запит, пише «Інтерфакс-Україна».

«Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати. У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу», - повідомили там.

У рамках змін для низки тарифних планів ціни вже змінилися, а деякі тарифні плани закрили.

Востаннє перед нинішнім підвищенням компанія підвищувала тарифи для частини абонентів у квітні-травні 2024 року.

У компанії кажуть, що на рішення про зміну вартості послуг вплинуло зростання обсягів споживання, економічна ситуація й витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії, зазначаючи, що зміни, які відбуваються, є вимушеним кроком й обґрунтованою реакцією компанії.

Згідно з даними Держстату, вартість телекомунікаційних послуг від початку року зросла в середньому на 4,3%, тоді як ціни на електроенергію підвищилися на 63,6%, комунальні послуги – на 18,6%, а на продукти харчування – на 10,8%.

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