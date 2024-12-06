На Землі повертаються магнітні бурі – прогноз сонячної активності

Сонячна активність на рівні К-індексу 3, зміни в магнітному полі Землі можливі найближчими днями.

Фото: Главком

У п'ятницю, 6 грудня, сонячна активність на рівні К-індексу 3, що вказує на зелену зону й незначні коливання магнітного поля. Водночас, як повідомляє Meteoagent, сонячна активність поступово підвищується, а магнітне поле Землі може зазнати змін у найближчі дні.

Магнітна буря виникає через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидаються заряджені частинки – протони й електрони. Коли ці частинки досягають магнітного поля Землі, вони викликають порушення, відомі як магнітні бурі.

Класифікація за К-індексом:

1–4: Незначні коливання, зазвичай непомітні для людей.

5 і вище: Червоний рівень, який може впливати на самопочуття та роботу технічних систем, як-от зв'язок чи навігація.

7–8: Потужні бурі, які можуть спричинити появу полярних сяйв навіть далеко від полярних регіонів.

Хоча нинішній рівень активності Сонця не викликає серйозних занепокоєнь, дослідники прогнозують поступове підвищення активності найближчими днями, що може вплинути на магнітне поле Землі.

Науковці радять стежити за оновленнями, особливо людям із метеочутливістю, оскільки підвищення сонячної активності може вплинути на самопочуття.

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