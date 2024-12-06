На Землі повертаються магнітні бурі – прогноз сонячної активності

У п'ятницю, 6 грудня, сонячна активність на рівні К-індексу 3, що вказує на зелену зону й незначні коливання магнітного поля. Водночас, як повідомляє Meteoagent, сонячна активність поступово підвищується, а магнітне поле Землі може зазнати змін у найближчі дні.
Магнітна буря виникає через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидаються заряджені частинки – протони й електрони. Коли ці частинки досягають магнітного поля Землі, вони викликають порушення, відомі як магнітні бурі.
Класифікація за К-індексом:
Хоча нинішній рівень активності Сонця не викликає серйозних занепокоєнь, дослідники прогнозують поступове підвищення активності найближчими днями, що може вплинути на магнітне поле Землі.
Науковці радять стежити за оновленнями, особливо людям із метеочутливістю, оскільки підвищення сонячної активності може вплинути на самопочуття.
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