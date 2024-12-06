На Землю возвращаются магнитные бури – прогноз солнечной активности

Солнечная активность на уровне К-индекса 3, изменения в магнитном поле Земли возможны в ближайшие дни.

Фото: Главком

В пятницу, 6 декабря, солнечная активность на уровне К-индекса 3, что указывает на зеленую зону и незначительные колебания магнитного поля. В то же время, как сообщает Meteoagent, солнечная активность постепенно повышается, а магнитное поле Земли может претерпеть изменения в ближайшие дни.

Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются заряженные частицы - протоны и электроны. Когда эти частицы достигают магнитного поля Земли, они вызывают нарушения, известные как магнитные бури.

Классификация по К-индексу:

1-4: Незначительные колебания, обычно незаметные для людей.

5 и выше: Красный уровень, который может влиять на самочувствие и работу технических систем, таких как связь или навигация.

7-8: Мощные бури, которые могут вызвать появление полярных сияний даже далеко от полярных регионов.

Хотя нынешний уровень активности Солнца не вызывает серьезных опасений, исследователи прогнозируют постепенное повышение активности в ближайшие дни, что может повлиять на магнитное поле Земли.

Ученые советуют следить за обновлениями, особенно людям с метеочувствительностью, поскольку повышение солнечной активности может повлиять на самочувствие.

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