На Черкащині пошкоджені лінії електропередач через уламки ворожих дронів

Сили оборони збили 14 російських БпЛА над Черкащиною.

Фото: Reuters

В ніч з 15 на 16 грудня сили оборони України знищили 14 російських безпілотників над Черкаською областю. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Ніч в області минула спокійно. Однак удосвіта почались чергові ворожі атаки з повітря. Загалом на рахунку наших оборонців: мінус 14 «шахедів» у черкаському небі», – зазначив Табурець.

Попри численні удари, жертв серед цивільного населення не було. Водночас уламки ворожих БпЛА пошкодили лінії електропередач. На місці вже працюють ремонтні бригади для усунення наслідків.

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