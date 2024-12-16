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На Черкащині пошкоджені лінії електропередач через уламки ворожих дронів

10:36, 16 грудня 2024
Сили оборони збили 14 російських БпЛА над Черкащиною.
На Черкащині пошкоджені лінії електропередач через уламки ворожих дронів
Фото: Reuters
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В ніч з 15 на 16 грудня сили оборони України знищили 14 російських безпілотників над Черкаською областю. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Ніч в області минула спокійно. Однак удосвіта почались чергові ворожі атаки з повітря. Загалом на рахунку наших оборонців: мінус 14 «шахедів» у черкаському небі», – зазначив Табурець.

Попри численні удари, жертв серед цивільного населення не було. Водночас уламки ворожих БпЛА пошкодили лінії електропередач. На місці вже працюють ремонтні бригади для усунення наслідків.

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Черкаси енергетика війна електроенергія обстріл

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