В Черкасской области повреждены линии электропередач из-за обломков вражеских дронов

Силы обороны сбили 14 российских БпЛА над Черкасской областью.

Фото: Reuters

В ночь с 15 на 16 декабря силы обороны Украины уничтожили 14 российских беспилотников над Черкасской областью. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«Ночь в области прошла спокойно. Однако на рассвете начались очередные вражеские атаки с воздуха. Всего на счету наших защитников: минус 14 «шахедов» в черкасском небе», - отметил Табурец.

Несмотря на многочисленные удары, жертв среди гражданского населения не было. В то же время обломки вражеских БпЛА повредили линии электропередач. На месте уже работают ремонтные бригады для устранения последствий.

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