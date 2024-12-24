Apple прагне випустити iPhone 18 без рамок – що відомо

Таке завдання багато років тому ставив ще Джонні Айв, коли очолював відділ дизайну Apple.

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Apple сподівається випустити iPhone з «одною скляною плитою» без рамок. Мета, як йдеться у звіті, полягає в тому, щоб уся передня частина пристрою була дисплеєм, а екран плавно переходив у бічні сторони телефону. Таке завдання багато років тому ставив ще Джонні Айв, коли очолював відділ дизайну Apple. Про це пише 9to5mac.

Як повідомляється, першим серйозним кроком компанії на цьому шляху став випуск iPhone X у 2017 році, але з того часу прогрес був поступовим. Рамки поступово зменшилися в ширину, але все ще дуже помітні.

Для їхнього повного усунення знадобиться вигнутий дисплей, який загинається навколо боків пристрою. Apple Watch ніби імітує цей вигляд, ховаючи рамки під вигнутим склом, але мета компанії для iPhone полягає в тому, щоб дисплей був активним на всьому шляху до цих вигнутих країв.

Зазначається, що компанія Samsung досягла цього з боками своєї серії Galaxy Edge, але там були дуже значні зони чола та підборіддя. Apple же хоче упровадити те саме, але з усіх чотирьох сторін.

У медіа зазначають, що Apple сподівається створити телефон без рамок у 2026 році, маючи принаймні одну модель iPhone 18.

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