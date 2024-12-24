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Apple стремится выпустить iPhone 18 без рамок – что известно

17:11, 24 декабря 2024
Такую задачу много лет назад ставил еще Джонни Айв, когда возглавлял отдел дизайна Apple.
Apple стремится выпустить iPhone 18 без рамок – что известно
Источник фото: Unsplash
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Apple надеется выпустить iPhone с «одной стеклянной плитой» без рамок. Цель, как говорится в отчете, состоит в том, чтобы вся передняя часть устройства была дисплеем, а экран плавно переходил в боковые стороны телефона. Такую задачу много лет назад ставил еще Джонни Айв, когда возглавлял отдел дизайна Apple. Об этом пишет 9to5mac.

Первым серьезным шагом компании на этом пути стал выпуск iPhone X в 2017 году, но с тех пор прогресс был постепенным. Рамки постепенно уменьшились в ширину, но все еще заметны.

Для их полного устранения потребуется изогнутый дисплей, загибающийся вокруг сторон устройства. Apple Watch как бы имитирует этот вид, пряча рамки под изогнутым стеклом, но цель компании для iPhone состоит в том, чтобы дисплей был активен на всем пути к этим изогнутым краям.

Компания Samsung достигла этого со сторонами своей серии Galaxy Edge, но там были очень значительные зоны лба и подбородка. Apple же хочет внедрить то же самое, ведь со всех четырех сторон.

В медиа отмечают, что Apple надеется создать телефон без рамок в 2026 году, имея, по крайней мере, одну модель iPhone 18.

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Apple

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