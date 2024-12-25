До кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії — Укренерго

Внаслідок пошкоджень вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

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25 грудня через російський масований обстріл до кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетики, через це вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.



Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання, додали в компанії.

В Укренерго просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

"З графіками вимушеного застосування обмежень можна ознайомитись на сайті та офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - повідомили в Укренерго.

Раніше ми писали, що Росія завдала удару по теплоелектростанціям, серйозно пошкоджено обладнання.

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