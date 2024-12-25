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До конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии — Укренерго

11:19, 25 декабря 2024
В результате повреждений были введены меры ограничения потребления.
До конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии — Укренерго
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25 декабря из-за российского массированного обстрела до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В результате атаки повреждены объекты энергетики, поэтому вынуждены были введены меры ограничения потребления.

Сейчас на всех объектах, где это позволяет ситуация безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного оборудования, добавили в компании.

В Укрэнерго просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

"С графиками вынужденного применения ограничений можно ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях", - сообщили в Укрэнерго.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, серьезно повреждено оборудование.

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электроэнергия свет Укрэнерго обстрел

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