На защиту Украины допустили беспилотник «Щедрик» отечественного производства

Украинский дрон «Щедрик» адаптирован для сложных боевых условий.

Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в подразделениях Сил обороны беспилотный авиационный комплекс «Щедрик», созданный отечественными разработчиками. Комплекс предназначен для наблюдения за действиями противника как днем, так и ночью.

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, «Щедрик» состоит из станции управления и дистанционно-управляемых летательных аппаратов. Особенностью беспилотников являются бесшумные электрические двигатели и устойчивость к радиоэлектронным помехам.

Беспилотники комплекса способны работать в сложных условиях - при сильном ветре, морозе или жаре. Их оптические системы позволяют выполнять задачи на высотах, недосягаемых для большинства средств противовоздушной обороны противника.

«Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодосягаемой высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника», - подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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