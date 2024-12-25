На захист України допустили безпілотник «Щедрик» вітчизняного виробництва

Український дрон «Щедрик» адаптований для складних бойових умов.

Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс «Щедрик», створений вітчизняними розробниками. Комплекс призначений для спостереження за діями противника як вдень, так і вночі.

Як повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, «Щедрик» складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Особливістю безпілотників є безшумні електричні двигуни та стійкість до радіоелектронних перешкод.

Безпілотники комплексу здатні працювати в складних умовах – при сильному вітрі, морозі або спеці. Їхні оптичні системи дозволяють виконувати завдання на висотах, недосяжних для більшості засобів протиповітряної оборони противника.

«Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника», – підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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