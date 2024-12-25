Зеленський підписав закон про право слідчих і прокурорів обмежувати роботу бізнесу «при наявності підстав вважати», що бізнес може «перешкодити» розслідуванню

Юридичній особі зможуть обмежити діяльність у разі наявності у прокурора чи слідчого «достатніх підстав вважати», що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятись дії, спрямовані на те, щоб «перешкодити кримінальному провадженню».

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав — законопроект 11443.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цей законопроект надає слідчим і прокурорам широкий розсуд у питанні обмеження діяльності бізнесу.

Так, КПК доповнено новою статтею 483-5, якою встановлено, що до юридичної особи може застосовуватись такий захід забезпечення кримінального провадження, як обмеження.

Таке обмеження діяльності може бути застосоване, якщо у слідчого чи прокурора будуть «достатні підстави вважати», що в інтересах юрособи можуть вчинятись «дії, які перешкоджають кримінальному провадженню». Тобто, застосоване досить розмите поняття, які слідчі і прокурори зможуть використовувати на свій розсуд.

Так, в прийнятих змінах пропонується встановити, що «у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи та/або в її інтересах можуть вчинятися дії, спрямовані на уникнення застосування до неї заходів кримінально-правового характеру та/або перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, слідчий за погодженням з прокурором, прокурор звертаються до слідчого судді, суду з клопотанням про застосування обмежень до юридичної особи, стосовно якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру».

«Звертаємо увагу, що формулювання «у разі наявності достатніх підстав вважати» є доволі суб’єктивним і оціночним. У випадку зловживання слідчим або прокурором своїми процесуальними правами зазначена норма може бути використана для прихованого тиску на бізнес» - вказали у ГНЕУ ВР.

Також пропонується, знов, з посиланням на «достатні підстави вважати» у слідчого чи прокурора, розглядати справи без виклику представника юрособи.

Так. у статті 483-7 КПК у редакції проекту визначено: «Якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни установчих документів юридичної особи, її припинення або розпорядження активами, яке перешкоджатиме у подальшому їх стягненню, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику представника юридичної особи».

Також у ст. 483-7 КПК пропонується врегулювати, що клопотання про застосування обмежень стосовно юридичної особи розглядається слідчим суддею (судом) не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю прокурора та/або слідчого. А у разі неявки представника юридичної особи без поважних причин клопотання може бути розглянуто за його відсутності.

«Однак, в такому разі не буде забезпечене право юридичної особи на правову допомогу» - вказує ГНЕУ.

Також слідчому судді надається можливість заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування обмежень стосовно юридичної особи без виклику представника юридичної особи.

Вочевидь, подібні зміни можуть нести у собі ризики прихованого тиску на бізнес з боку правоохоронців, а жодні запобіжники цьому у законопроекті не передбачені.

Серед іншого, згідно зі змінами до ч. 2 статті 96-1 КК спеціальна конфіскація застосовуватиметься також на підставі ухвали суду про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Нагадаємо, раніше Український союз промисловців та підприємців (УСПП) прокоментував «Судово-юридичній газеті» даний законопроект.

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