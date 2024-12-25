Кабмін схвалив Стратегію захисту документальної спадщини до 2027 року

Кабмін затвердив план збереження національної пам’яті.

Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію захисту документальної спадщини, яка стане основою для збереження національної ідентичності та державності. Документ розрахований на період до 2027 року, а також затверджено операційний план заходів на 2025-2027 роки.

Про це повідомила Державна архівна служба України, наголосивши, що рішення ухвалене 24 грудня – у день прийняття Закону «Про Національний архівний фонд і архівні установи» у 1993 році.

Мета Стратегії – створити сучасну систему архівної справи, яка відповідатиме національним і міжнародним стандартам, враховуватиме потреби суспільства та реагуватиме на виклики, зокрема, викликані агресією Росії проти України.

Розроблення Стратегії зумовлено необхідністю:

відходу від пострадянської моделі управління архівами;

зміцнення національної ідентичності та історичної пам’яті;

інтеграції України в міжнародний культурний простір;

використання новітніх технологій.

До створення документа долучилися фахівці архівних установ, науковці, представники громадськості, а також експерти проєкту SURGe, які надали рекомендації щодо управління, орієнтованого на результат.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься у 2025–2027 роках, а її виконання контролюватиме Державна архівна служба України. Щороку до 1 квітня вона звітуватиме перед урядом про результати реалізації, пропонуючи необхідні заходи для підвищення ефективності.

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