Податківці повідомлятимуть НАБУ про ознаки надання хабарів службовій особі іноземної держави — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях — законопроект 10319.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», документ сприятиме запровадженню міжнародних податкових стандартів у сфері боротьби з підкупом іноземних посадових осіб.
Рекомендації Ради ОЕСР закликають до:
Тому метою прийнятого Закону є запровадження механізму виявлення потенційної неправомірної вигоди до прийняття рішення суду. Фактично проект Закону спрямований на створення умов для упередження дій щодо надання платником податків неправомірної вигоди як іноземним, так і національним посадовим особам, коли зважаючи на наявність майбутніх податкових наслідків платник податків не буде вчиняти зазначені дії. Це повною мірою відповідає принципам дотримання податкового законодавства (Tax Compliance), який пропагується ОЕСР.
Ключовими положеннями законопроекту є:
У Мінфіні зазначили, що при підготовці законопроекту до другого читання були враховані зауваження та пропозиції експертів ОЕСР, які будуть проводити оцінку готовності України до приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
Раніше Україна обговорила з ОЕСР та МВФ заходи реформування податкової політики, які визначені Національною стратегією доходів.
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