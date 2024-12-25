Розробники Stalker привітали гравців з Різдвом «Щедриком» та листівкою

Свято у Зоні: GSC Game World створили різдвяну історію сталкера.

Фото: Х / S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL

Команда GSC Game World, розробники культової гри Stalker, привітала фанатів із прийдешнім Різдвом, опублікувавши святкову листівку в соцмережі X.

У дописі розробники поділилися історією про сталкера, який вкотре повертається до занедбаної квартири в Прип'яті, сідає біля вікна та дивиться на краєвид із палацом культури «Енергетик». Для нього це місце відчувається як дім.

У відео звучить кавер на легендарний «Щедрик» Миколи Леонтовича у виконанні львівського фолк-гурту «Пиріг і Батіг», що додає особливої атмосфери.

«Він знав, що цієї ночі не буде самотнім. Якби у нього було одне бажання, він би загадав бути тут — серед друзів, серед вірних сталкерів. І йому це вдалося.

З Різдвом вас, друзі.

Ваша команда, GSC Game World», — йдеться у привітанні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.