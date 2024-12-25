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Разработчики Stalker поздравили игроков с Рождеством «Щедриком» и открыткой

17:29, 25 декабря 2024
Праздник в Зоне: GSC Game World создали рождественскую историю сталкера.
Разработчики Stalker поздравили игроков с Рождеством «Щедриком» и открыткой
Фото: Х / S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL
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Команда GSC Game World, разработчики культовой игры Stalker, поздравила фанатов с наступающим Рождеством, опубликовав праздничную открытку в соцсети X.

В заметке разработчики поделились историей о сталкере, который в очередной раз возвращается в заброшенную квартиру в Припяти, садится у окна и смотрит на пейзаж с дворцом культуры «Энергетик». Для него это место ощущается как дом.

В видео звучит кавер на легендарный «Щедрик» Николая Леонтовича в исполнении львовской фолк-группы «Пирог и Кнут», что добавляет особой атмосферы.

«Он знал, что этой ночью не будет одиноким. Если бы у него было одно желание, он бы загадал быть здесь - среди друзей, среди верных сталкеров. И ему это удалось.

С Рождеством вас, друзья.

Ваша команда, GSC Game World», - говорится в поздравлении.

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Рождество свято

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