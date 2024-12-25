Суд признал законным решение об отказе в регистрации налоговых накладных на сумму более 264 тысячи гривен

Апелляционный суд согласился с решением налоговой об отказе в регистрации накладных.

Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что судом апелляционной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого решения Комиссии Главного управления ГНС в Полтавской области по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных об отказе в регистрации налоговых накладных, ГНС зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные на общую сумму 264,5 тыс. гривен.

В обоснование исковых требований истец отметил противоправность и безосновательность обжалуемого решения Главного управления ГНС в Полтавской области, которым истцу отказано в регистрации налоговой накладной, составленной по правилу первого события во исполнение условий договора поставки, поскольку плательщиком налога в адрес контролирующего органа предоставлены все документы, что безусловно, опровергают доводы о рисковости совершенной операции.

В ходе судебного разбирательства представители Главного управления ГНС в Полтавской области обратили внимание суда на то, предприятие реализует товар с указанием кода УКТ ВЭД 4418208000, при этом предоставляет документы на приобретение реализованного товара с кодом УКТ ВЭД 7216. Таким образом, установлено несоответствие кодов УКТ товара к реализованному и имеет место подмена кодов товарной номенклатуры

Суд учел, что код товара согласно УКТ ВЭД относится к обязательным реквизитам налоговой накладной, которые проверяются контролирующим органом с целью принятия, непринятия или остановки регистрации налоговой накладной. А также указание неверного кода УКТ ВЭД в налоговой накладной в смысле пункта 192.1 статьи 192 НК Украины, не является основанием для предоставления истцом расчета корректировки.

В то же время судом установлено, что ни в контролирующий орган, ни в материалы дела не предоставлены документы в подтверждение факта осуществления поставки товара согласно УКТ ВЭД 4418208000, реализация которого служила основанием для составления и представления на регистрацию спорной налоговой накладной.

Следовательно, Вторым апелляционным административным судом от 26 ноября 2024 года по делу №440/4648/24 апелляционная жалоба Главного управления ГНС в Полтавской области удовлетворена; решение Полтавского окружного административного суда от 31 июля 2024 отменено.

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