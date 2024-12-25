Хозяйственный суд Харьковской области сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет помощника судьи, секретаря судебного заседания и главного специалиста аналитического отдела.

Фото: dumka.media

Хозяйственный суд Харьковской области сообщил, что в суде есть ряд вакантных должностей.

Среди них:

- помощник судьи

Обязательные требования к кандидатам:

Гражданство Украины.

Свободное владение государственным языком.

Полное высшее юридическое образование уровней «Специалист» или «Магистр».

Желательно:

Стаж профессиональной деятельности в области права.

Опыт работы в должности помощника судьи.

- секретарь судебного заседания

Для занятия вакантной должности государственной службы (на период действия военного положения) приглашаем секретаря судебного заседания.

Должностной оклад – 13 633 грн., с учетом Постановления Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2023 г. №391 – 20 449,50 грн. (+ надбавка за ранг, выслугу лет (при наличии)

Обязательные требования:

Гражданство Украины.

Свободное владение государственным языком.

Высшее образование квалификационных уровней: «Бакалавр», «Специалист» или «Магистр» по специальности «Правоведение».

Желательно: Опыт работы в должности секретаря судебного заседания.

- главный специалист аналитического отдела

Для занятия вакантной должности государственной службы (на период действия военного положения, на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) главного специалиста аналитического отдела.

Должностной оклад – 13 633 грн., с учетом Постановления Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2023 г. №391 – 20 449,50 грн. (+ надбавка за ранг, выслугу лет (при наличии)

Обязательные требования:

Гражданство Украины.

Свободное владение государственным языком.

Высшее образование квалификационных уровней: «Специалист» или «Магистр» по специальности «Правоведение».

Желательно: опыт работы в сфере права от 3 лет.

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