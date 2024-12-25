Хозяйственный суд Харьковской области сообщил о наличии вакантных должностей

Хозяйственный суд Харьковской области сообщил, что в суде есть ряд вакантных должностей.
Среди них:
- помощник судьи
Обязательные требования к кандидатам:
Гражданство Украины.
Свободное владение государственным языком.
Полное высшее юридическое образование уровней «Специалист» или «Магистр».
Желательно:
Стаж профессиональной деятельности в области права.
Опыт работы в должности помощника судьи.
- секретарь судебного заседания
Для занятия вакантной должности государственной службы (на период действия военного положения) приглашаем секретаря судебного заседания.
Должностной оклад – 13 633 грн., с учетом Постановления Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2023 г. №391 – 20 449,50 грн. (+ надбавка за ранг, выслугу лет (при наличии)
Обязательные требования:
Гражданство Украины.
Свободное владение государственным языком.
Высшее образование квалификационных уровней: «Бакалавр», «Специалист» или «Магистр» по специальности «Правоведение».
Желательно: Опыт работы в должности секретаря судебного заседания.
- главный специалист аналитического отдела
Для занятия вакантной должности государственной службы (на период действия военного положения, на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) главного специалиста аналитического отдела.
Должностной оклад – 13 633 грн., с учетом Постановления Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2023 г. №391 – 20 449,50 грн. (+ надбавка за ранг, выслугу лет (при наличии)
Обязательные требования:
Гражданство Украины.
Свободное владение государственным языком.
Высшее образование квалификационных уровней: «Специалист» или «Магистр» по специальности «Правоведение».
Желательно: опыт работы в сфере права от 3 лет.
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