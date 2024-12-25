В Румынии спасатели ищут трех украинцев, которые заблудились в горах

Украинцы застряли в труднодоступной зоне Марамуреш.

Фото: News.ro

Трое граждан Украины, которые оказались в одном из самых сложных районов горного массива Марамуреш в Румынии, обратились за помощью к спасателям. Об этом сообщает News.ro.

По информации горной спасательной службы Марамуреша, украинцы находятся в труднодоступной зоне массива. Они обратились за помощью вечером 24 декабря, отметив, что истощены, переохлаждены из-за влажной одежды и остались без еды.

На спасение отправилась группа быстрого реагирования, к которой присоединились пограничная полиция и еще две группы спасателей.

В службе отметили, что этот район уже известен сложными условиями. Два года назад, также 24 декабря, там проводили операцию по спасению семи украинцев. «Спасательная операция была одной из самых сложных как из-за погодных условий, так и из-за конфигурации местности», - добавили в службе.

Спасательная операция продолжается, а спасатели призывают быть осторожными во время путешествий в горы зимой.

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