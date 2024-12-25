У Румунії рятувальники шукають трьох українців, які заблукали в горах

Українці застрягли у важкодоступній зоні Марамуреш.

Фото: News.ro

Троє громадян України, які опинилися в одному з найскладніших районів гірського масиву Марамуреш у Румунії, звернулися по допомогу до рятувальників. Про це повідомляє News.ro.

За інформацією гірської рятувальної служби Марамурешу, українці перебувають у важкодоступній зоні масиву. Вони звернулися за допомогою ввечері 24 грудня, зазначивши, що виснажені, переохолоджені через вологий одяг і залишилися без їжі.

На порятунок вирушила група швидкого реагування, до якої долучилися прикордонна поліція та ще дві групи рятувальників.

У службі зазначили, що цей район вже відомий складними умовами. Два роки тому, також 24 грудня, там проводили операцію з порятунку семи українців. «Рятувальна операція була однією з найскладніших як через погодні умови, так і через конфігурацію місцевості», – додали у службі.

Рятувальна операція триває, а рятувальники закликають бути обережними під час мандрівок у гори взимку.

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