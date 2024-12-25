Нова методологія оцінювання суддів – у ВККС обговорили критерії

У ВККС відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень про кваліфікаційне оцінювання суддів.

Фото: ВККС

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбулося публічне обговорення пропозицій та зауважень до проєкту Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Участь у заході, зокрема в онлайн-форматі, взяли члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності, судді Верховного Суду, представники проєктів міжнародної технічної допомоги та громадських організацій.

За результатами проведення заходу Комісія продовжує роботу над доопрацюванням цього положення, затвердження якого заплановано на січень 2025 року.

Фото: ВККС

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