Практика судов
  1. В Украине

Новая методология оценивания судей – в ВККС обсудили критерии

10:27, 25 декабря 2024
В ВККС состоялось публичное обсуждение предложений и замечаний о квалификационном оценивании судей.
Новая методология оценивания судей – в ВККС обсудили критерии
Фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшей квалификационной комиссии судей Украины состоялось публичное обсуждение предложений и замечаний к проекту Положения о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления.

Участие в мероприятии, в частности в онлайн-формате, приняли члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего совета правосудия, Совета судей Украины, Общественного совета добродетели, судьи Верховного Суда, представители проектов международной технической помощи и общественных организаций.

По результатам проведения мероприятия Комиссия продолжает работу над доработкой этого положения, утверждение которого запланировано на январь 2025 года.

Фото: ВККС 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВККС квалификационная оценка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наличие у семьи мужчины статуса многодетной, и содержание трех детей, один из которых достиг совершеннолетия, не предоставляют ему права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд назвал условия приобретения военнообязанным, на иждивении которого находятся трое детей, права на отсрочку.

Соискатель профессионального высшего образования не освобождается от обязанности прохождения военной службы – Верховный Суд

Наличие отсрочки не освобождает от выполнения воинского долга, в том числе и от вероятности быть привлеченным к выполнению работ, имеющих оборонительный характер.

90% судей Киевского апелляционного суда могут уволиться в отставку

В день в суде может быть назначено более 600 судебных заседаний.

Кандидатов на директора БЭБ попросят указать, есть ли у них недобропорядочные родственники

Конкурсная комиссия попросит претендентов на директора Бюро экономической безопасности оценить добропорядочность членов семьи.

Кто хочет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: известны фамилии

Судьи Верховного Суда и ВАКС, ученые-правоведы, адвокаты, прокуроры, помощники судей, народный депутат и член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду