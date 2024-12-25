Новая методология оценивания судей – в ВККС обсудили критерии

В ВККС состоялось публичное обсуждение предложений и замечаний о квалификационном оценивании судей.

Фото: ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей Украины состоялось публичное обсуждение предложений и замечаний к проекту Положения о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления.

Участие в мероприятии, в частности в онлайн-формате, приняли члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего совета правосудия, Совета судей Украины, Общественного совета добродетели, судьи Верховного Суда, представители проектов международной технической помощи и общественных организаций.

По результатам проведения мероприятия Комиссия продолжает работу над доработкой этого положения, утверждение которого запланировано на январь 2025 года.

Фото: ВККС

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