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Господарський суд Харківської області повідомив про наявність вакантних посад

11:39, 25 грудня 2024
Суд шукає помічника судді, секретаря судового засідання та головного спеціаліста аналітичного відділу.
Господарський суд Харківської області повідомив про наявність вакантних посад
Фото: dumka.media
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Господарський суд Харківської області повідомив, що у суді наявна низка вакантних посад.

Серед них:

- помічник судді

Обов'язкові вимоги до кандидатів:

Громадянство України.

Вільне володіння державною мовою.

Повна вища юридична освіта рівнів «Спеціаліст» або «Магістр».

Бажано:

Стаж професійної діяльності у сфері права.

Досвід роботи на посаді помічника судді.

- секретар судового засідання

Для зайняття вакантної посади державної служби (на період дії воєнного стану) запрошуємо секретаря судового засідання.

Посадовий оклад – 13633 грн., з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 391 – 20 449,50 грн. (+ надбавка за ранг, вислугу років (за наявності)

Обов'язкові вимоги:

Громадянство України.

Вільне володіння державною мовою.

Вища освіта кваліфікаційних рівнів: «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр» за спеціальністю «Правознавство». 

Бажано: Досвід роботи на посаді секретаря судового засідання.

- головний спеціаліст аналітичного відділу

Для зайняття вакантної посади державної служби (на період дії воєнного стану,  на  час відпустки по догляду за дитиною до 3-х років) головного спеціаліста аналітичного відділу.

Посадовий оклад – 13633 грн., з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 391 – 20 449,50 грн. (+ надбавка за ранг, вислугу років (за наявності)

Обов'язкові вимоги:

Громадянство України.

Вільне володіння державною мовою.

Вища освіта кваліфікаційних рівнів: «Спеціаліст» або «Магістр» за спеціальністю «Правознавство». 

Бажано: Досвід роботи в сфері права від 3 років.

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Харків вакансії

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