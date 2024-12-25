Господарський суд Харківської області повідомив про наявність вакантних посад

Господарський суд Харківської області повідомив, що у суді наявна низка вакантних посад.
Серед них:
- помічник судді
Обов'язкові вимоги до кандидатів:
Громадянство України.
Вільне володіння державною мовою.
Повна вища юридична освіта рівнів «Спеціаліст» або «Магістр».
Бажано:
Стаж професійної діяльності у сфері права.
Досвід роботи на посаді помічника судді.
- секретар судового засідання
Для зайняття вакантної посади державної служби (на період дії воєнного стану) запрошуємо секретаря судового засідання.
Посадовий оклад – 13633 грн., з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 391 – 20 449,50 грн. (+ надбавка за ранг, вислугу років (за наявності)
Обов'язкові вимоги:
Громадянство України.
Вільне володіння державною мовою.
Вища освіта кваліфікаційних рівнів: «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр» за спеціальністю «Правознавство».
Бажано: Досвід роботи на посаді секретаря судового засідання.
- головний спеціаліст аналітичного відділу
Для зайняття вакантної посади державної служби (на період дії воєнного стану, на час відпустки по догляду за дитиною до 3-х років) головного спеціаліста аналітичного відділу.
Посадовий оклад – 13633 грн., з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 391 – 20 449,50 грн. (+ надбавка за ранг, вислугу років (за наявності)
Обов'язкові вимоги:
Громадянство України.
Вільне володіння державною мовою.
Вища освіта кваліфікаційних рівнів: «Спеціаліст» або «Магістр» за спеціальністю «Правознавство».
Бажано: Досвід роботи в сфері права від 3 років.
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