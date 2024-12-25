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Суд підтвердив відмову у реєстрації податкових накладних на суму понад 264 тисячі гривень

16:35, 25 грудня 2024
Апеляційний суд погодився з рішенням податкової щодо відмови у реєстрації накладних.
Суд підтвердив відмову у реєстрації податкових накладних на суму понад 264 тисячі гривень
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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що судом апеляційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого рішення Комісії Головного управління ДПС  у Полтавській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних про відмову в реєстрації податкових накладних, зобов’язання ДПС зареєструвати в ЄРПН податкові накладні на загальну суму 264,5 тис. гривень.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив про протиправність та безпідставність оскаржуваного рішення Головного управління ДПС у Полтавській області, яким позивачу відмовлено у реєстрації податкової накладної, складеної за правилом першої події на виконання умов договору поставки, оскільки платником податку на адресу контролюючого органу надано всі документи, що, беззаперечно, спростовують доводи про ризиковість здійсненої операції.

В ході судового розгляду представники Головного управління ДПС у Полтавській області звернули увагу суду на те, підприємство реалізує товар із зазначенням коду УКТ ЗЕД 4418208000, при цьому надає документи на придбання реалізованого товару з кодом УКТ ЗЕД 7216. Таким чином, встановлено невідповідність кодів УКТ ЗЕД придбаного товару до реалізованого та має місце підміна кодів товарної номенклатури.

Суд врахував, що код товару згідно УКТ ЗЕД відноситься до обов’язкових реквізитів податкової накладної, які перевіряються контролюючим органом з метою прийняття, неприйняття або зупинення реєстрації податкової накладної. А також зазначення невірного коду УКТ ЗЕД в податковій накладній у розумінні пункту 192.1 статті 192 ПК України, не є підставою для подання позивачем розрахунку коригування.

Водночас, судом встановлено, що ані до контролюючого органу, ані до матеріалів справи не надано документів на підтвердження факту здійснення поставки товару згідно з УКТ ЗЕД 4418208000, реалізація якого слугувала підставою для складення та подання на реєстрацію спірної податкової накладної.

Відтак, Другим апеляційним адміністративним судом від 26 листопада 2024 року у справі №440/4648/24 апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Полтавській області задоволено; рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 31 липня 2024 року скасовано.

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суд податкова судова практика

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