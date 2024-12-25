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Кабмин одобрил Стратегию защиты документального наследия до 2027 года

14:58, 25 декабря 2024
Кабмин утвердил план сохранения национальной памяти.
Кабмин одобрил Стратегию защиты документального наследия до 2027 года
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Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию защиты документального наследия, которая станет основой для сохранения национальной идентичности и государственности. Документ рассчитан на период до 2027 года, а также утвержден операционный план мероприятий на 2025-2027 годы.

Об этом сообщила Государственная архивная служба Украины, подчеркнув, что решение принято 24 декабря - в день принятия Закона «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» в 1993 году.

Цель Стратегии - создать современную систему архивного дела, которая будет отвечать национальным и международным стандартам, учитывать потребности общества и реагировать на вызовы, в частности, вызванные агрессией России против Украины.

Разработка Стратегии обусловлена необходимостью:

  • отхода от постсоветской модели управления архивами;
  • укрепления национальной идентичности и исторической памяти;
  • интеграции Украины в международное культурное пространство;
  • использования новейших технологий.

К созданию документа присоединились специалисты архивных учреждений, ученые, представители общественности, а также эксперты проекта SURGe, которые предоставили рекомендации по управлению, ориентированному на результат.

Реализация Стратегии будет осуществляться в 2025-2027 годах, а ее выполнение будет контролировать Государственная архивная служба Украины. Ежегодно до 1 апреля она будет отчитываться перед правительством о результатах реализации, предлагая необходимые меры для повышения эффективности.

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Кабинет Министров Украины наследство

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