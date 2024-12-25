Зеленский подписал закон о праве следователей и прокуроров ограничивать работу бизнеса «при наличии оснований считать», что бизнес может «помешать» расследованию

Юридическому лицу смогут ограничить деятельность при наличии у прокурора или следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы «помешать уголовному производству».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов привлечения юридических лиц к ответственности за подкуп должностных лиц иностранных государств — законопроект 11443.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект предоставляет следователям и прокурорам широкое усмотрение в вопросе ограничения деятельности бизнеса.

Так, УПК дополнен новой статьей 483-5, которой установлено, что к юридическому лицу может применяться такая мера обеспечения уголовного производства, как ограничение.

Такое ограничение деятельности может быть применено, если у следователя или прокурора будут «достаточные основания считать», что в интересах юрлица могут совершаться «действия, препятствующие уголовному производству». То есть, применено достаточно размытое понятие, которое следователи и прокуроры смогут использовать по своему усмотрению.

Так, в принятых изменениях предлагается установить, что «в случае наличия достаточных оснований считать, что от имени юридического лица и/или в его интересах могут совершаться действия, направленные на избежание применения к нему мер уголовно-правового характера и/или препятствование уголовному производству другим образом, следователь по согласованию с прокурором, прокурор обращаются к следственному судье, суду с ходатайством о применении ограничений к юридическому лицу, в отношении которого могут применяться меры уголовно-правового характера».

«Обращаем внимание, что формулировка «в случае наличия достаточных оснований считать» достаточно субъективна и оценочна. В случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами указанная норма может быть использована для скрытого давления на бизнес», - указали в ГНЭУ ВР.

Также предлагается вновь со ссылкой на «достаточные основания считать» у следователя или прокурора рассматривать дела без вызова представителя юрлица.

Так, в статье 483-7 УПК в редакции проекта определено: «Если прокурор, следователь докажет наличие достаточных оснований считать, что существует реальная угроза изменения учредительных документов юридического лица, его прекращения или распоряжение активами, которое будет препятствовать дальнейшему их взысканию, ходатайство может быть рассмотрено следственным судьей, судом без вызова представителя юридического лица».

Также в ст. 483-7 УПК предлагается урегулировать, что ходатайство о применении ограничений в отношении юридического лица рассматривается следственным судьей (судом) не позднее трех дней со дня его поступления в суд с участием прокурора и/или следователя. А в случае неявки представителя юридического лица без уважительных причин ходатайство может быть рассмотрено в его отсутствие.

«Однако в таком случае не будет обеспечено право юридического лица на правовую помощь» - указывает ГНЭУ.

Также следственному судье предоставляется возможность заслушать любого свидетеля или исследовать любые материалы, имеющие значение для решения вопроса о применении ограничений в отношении юридического лица без вызова представителя юридического лица.

Очевидно, подобные изменения могут нести риски скрытого давления на бизнес со стороны правоохранителей, а никакие предохранители этому в законопроекте не предусмотрены.

Среди прочего, согласно изменениям в ч. 2 статьи 96-1 УК специальная конфискация будет применяться также на основании определения суда о применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера.

Напомним, ранее Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) прокомментировал «Судебно-юридической газете» данный законопроект.

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