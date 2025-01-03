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Як подати скаргу до центру оцінювання функціонального стану людини – пояснили у МОЗ

19:45, 3 січня 2025
Процес оскарження рішення експертної команди в Центрі оцінювання функціонального стану особи.
Як подати скаргу до центру оцінювання функціонального стану людини – пояснили у МОЗ
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Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що Центр оцінювання функціонального стану особи виконує важливу роль у забезпеченні об'єктивності та прозорості процесу оцінювання повсякденного функціонування особи. Його завданнями є організаційно-методичне консультування експертних команд, перевірка обґрунтованості рішень експертних команд та раніше прийнятих рішень МСЕК, розгляд скарг на рішення експертних команд. 

Експертні команди Центру оцінювання розглядають звернення з усієї України — місце проживання чи реєстрації людини не має значення. До їхнього складу входять лікарі з різних державних закладів охорони здоров'я.

Процедура оскарження

Подання скарги можливе у двох формах: електронній та паперовій

Для подання скарги в електронній формі необхідно звернутися до лікуючого лікаря, який раніше направив скаржника на проведення оцінювання. Лікуючий лікар оформить скаргу в електронній формі та направить її до Центру оцінювання за допомогою електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи (скорочено — електронна система). Також скаржник або його уповноважений представник може надіслати скаргу в паперовій формі поштовим відправленням до Центру оцінювання. 

Скарги розглядатимуться експертними командами Центру оцінювання. Розгляд скарги експертною командою Центру оцінювання повинен бути завершений не пізніше 30 календарних днів із дня її отримання.

Що має містити скарга:

  • ПІБ скаржника.
  • Адреса проживання або перебування.
  • Контактні дані (телефон, email).
  • Вимоги та їх обґрунтування.
  • Дата складання скарги.

Скаргу потрібно подати протягом 40 календарних днів з моменту надсилання витягу з рішення експертної команди, що оскаржується, скаржнику (його уповноваженому представнику).

Як діяти у разі пропущення строку оскарження?

Якщо строк подання скарги пропущено з поважних причин (відрядження, тимчасова непрацездатність, проходження військової служби), можна подати клопотання про його поновлення до Центру оцінювання. До клопотання додаються копії документів, що підтверджують наявність поважних причин. Клопотання можна подати в електронній або паперовій формі. Центр оцінювання розглядатиме такі клопотання протягом п’яти робочих днів і буде повідомляти про своє рішення поштою або через електронну систему. Якщо строк поновлено, скаргу необхідно подати протягом 10 робочих днів після отримання відповідного повідомлення від Центру оцінювання.

Розгляд скарг може відбуватися очно, заочно або із використанням засобів телемедицини. Експертна команда Центру оцінювання аналізує документи, заслуховує пояснення скаржника чи його уповноваженого представника, а за потреби проводить повторне оцінювання. При цьому повторне оцінювання проводиться на підставі результатів медичного обстеження скаржника, проведеного в закладі охорони здоровʼя, до якого направить Центр оцінювання. У разі відмови скаржника від медичного обстеження або неприбуття на нього (крім випадків відрядження, тимчасової непрацездатності чи мобілізації скаржника) експертна команда Центру оцінювання приймає рішення про скасування рішення, що оскаржується.

Рішення Центру оцінювання

За результатами розгляду скарги Центр оцінювання може прийняти такі рішення:

  • про підтвердження оскаржуваного рішення;
  • про скасування оскаржуваного рішення;
  • про формування нового рішення (у такому разі експертна команда Центру оцінювання повинна сама й ухвалити нове рішення за результатами оцінювання скаржника).

Кінцеве рішення за результатами розгляду скарги підписується всіма членами експертної команди.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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МОЗ МСЕК

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