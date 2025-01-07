У НАЗК роз'яснили, на який прожитковий мінімум орієнтуватися публічним службовцям під час декларування

У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб залишився на рівні 2024 року.

Врахування прожиткового мінімуму для працездатних осіб в діяльності публічних службовців є важливим не лише з точки зору соціальної політики, а й у контексті антикорупційних механізмів, оскільки цей показник є ключовим для забезпечення прозорості та доброчесності в державному управлінні.

Як зазначають у НАЗК, у 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб залишився на рівні 2024 року – 3028 грн.

Прожитковий мінімум слугує орієнтиром як для публічних службовців під час декларування, так і для антикорупційних органів при виявленні ознак недостовірних відомостей, необґрунтованості активів, незаконного збагачення, зловживань у сфері життя громадян, контролю за використанням державних коштів тощо.

Якщо декларант отримав дохід, придбав майно або здійснив видаток на суму понад 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у 2025 році, тобто 151 400 грн, він зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції протягом 10 днів. Під доходом розуміється зарплата, гонорари, прибутки від продажу майна тощо. Придбання майна — це придбання нерухомості, автомобілів, цінних паперів та інших активів, які перевищують зазначену вище суму. Видатком найчастіше є грошові кошти.

Однак, якщо особа отримала спадщину у подарунок чи набула майно шляхом приватизації, але в документах, які встановлюють право власності, його вартість не визначена, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подавати не потрібно. Ця інформація просто зазначається у декларації за відповідний звітний період.

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