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В НАПК разъяснили, на какой прожиточный минимум ориентироваться публичным служащим во время декларирования

17:26, 7 января 2025
В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц остался на уровне 2024 года.
В НАПК разъяснили, на какой прожиточный минимум ориентироваться публичным служащим во время декларирования
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Учет прожиточного минимума для трудоспособных лиц в деятельности публичных служащих является важным не только с точки зрения социальной политики, но и в контексте антикоррупционных механизмов, поскольку этот показатель является ключевым для обеспечения прозрачности и добродетели в государственном управлении.

Как отмечают в НАПК, в 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц остался на уровне 2024 года – 3028 грн.

Прожиточный минимум служит ориентиром как для публичных служащих во время декларирования, так и антикоррупционных органов при выявлении признаков недостоверных сведений, необоснованности активов, незаконного обогащения, злоупотреблений в сфере жизни граждан, контроля за использованием государственных средств и т.д.

Если декларант получил доход, приобрел имущество или осуществил расход на сумму более 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в 2025 году, то есть 151 400 грн, он обязан сообщить об этом Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции в течение 10 дней.

Под доходом понимается зарплата, гонорары, доходы от продажи имущества и т.д. Приобретение имущества – это приобретение недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и других активов, превышающих указанную выше сумму. Расходом чаще всего есть денежные средства.

Однако, если лицо получило наследство в подарок или получило имущество путем приватизации, но в документах, устанавливающих право собственности, его стоимость не определена, уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии подавать не нужно. Эта информация просто указывается в декларации за соответствующий отчетный период.

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госслужащие НАПК декларирование прожиточный минимум

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