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Юрий Игнат назначен начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ

14:19, 7 января 2025
Юрий Игнат сообщил, что официально вернулся в Воздушные силы.
Юрий Игнат назначен начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ
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Юрий Игнат был назначен начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, он добавил в Facebook место работы «Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces».

Как известно, Юрий Игнат с 2018 по 2024 год был представителем Воздушных сил ВСУ. Вместо него в марте 2024 года на эту должность был назначен Илья Евлаш.

После увольнения он возглавлял должность временного исполняющего обязанности начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил, указывал Укринформ.

Добавим, что Юрий Игнат прокомментировал свое увольнение.

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ВСУ военные назначение

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