Юрій Ігнат повідомив, що офіційно повернувся до Повітряних сил.

Юрія Ігната призначили начальником управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, він додав у Facebook місце роботи «Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces».

Як відомо, Юрій Ігнат із 2018 по 2024 рік був речником Повітряних сил ЗСУ. Замість нього у березні 2024 року на цю посаду призначили Іллю Євлаша.

Після звільнення він очолював посаду тимчасового виконувача обов’язків начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил, вказував Укрінформ.

Додамо, що Юрій Ігнат прокоментував своє звільнення.

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