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У Києві сутичка між домашніми улюбленцями чоловіків закінчилася стріляниною, фото

21:11, 13 січня 2025
Вигул собак у закінчився стріляниною у Голосіївському районі.
У Києві сутичка між домашніми улюбленцями чоловіків закінчилася стріляниною, фото
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Вигул собак у Голосіївському районі столиці закінчився стріляниною. Як вказують у поліції Києва, сутичка спочатку виникла між домашніми улюбленцями, а потім між їхніми господарями. Під час конфлікту один з учасників вистрілив іншому в обличчя з травматичної зброї, спричинивши поранення. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Поліцейські встановили, що під час вигулу собак в одному із дворів між місцевими мешканцями виник конфлікт, який призвів до стрілянини.

«В ході сварки, що виникла на ґрунті сутички між собаками, один з чоловіків дістав зі своєї сумки зброю травматичної дії та здійснив постріл в обличчя свого опонента, після чого з місця події втік. Внаслідок пострілу 30-річний потерпілий отримав тілесне ушкодження у вигляді наскрізної вогнепальної рани нижньої губи», - говориться у повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали 53-річного чоловіка. Під час проведення невідкладного обшуку житла поліцейські вилучили зареєстрований пістолет травматичної дії, газовий пістолет та патрони до них.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Відповідно до санкції інкримінованої статті, за вчинене підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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