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В Ізраїлі пропонують передати Україні зброю російського виробництва, яку захопив ЦАХАЛ

18:36, 21 січня 2025
Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання.
В Ізраїлі пропонують передати Україні зброю російського виробництва, яку захопив ЦАХАЛ
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В Ізраїлі пропонують передати Україні захоплену ЦАХАЛом зброю російського виробництва. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Вказується, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель.

«Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані або де-небудь у ворогів Ізраїлю. Ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання», — розповіли в посольстві.

Сторони також обговорили актуальні спільні виклики для України та Ізраїлю, зокрема військову співпрацю Ірану та РФ. Посол підкреслив, що протидія такій загрозі відповідає інтересам обох країн.

При цьому посол і заступник глави МЗС Ізраїлю обговорювали питання активізації двосторонніх контактів на високому і найвищому рівні, а також двостороннього співробітництва в економічній, консульській та гуманітарній сферах.

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зброя Україна Ізраїль

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