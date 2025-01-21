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В Израиле предлагают передать Украине оружие российского производства, которое захватил ЦАХАЛ

18:36, 21 января 2025
Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса.
В Израиле предлагают передать Украине оружие российского производства, которое захватил ЦАХАЛ
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В Израиле предлагают передать Украине захваченное ЦАХАЛом оружие российского производства. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

Указывается, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с замминистра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

«Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-нибудь у врагов Израиля. Эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса», – рассказали в посольстве.

Стороны также обсудили актуальные общие вызовы для Украины и Израиля, в частности, военное сотрудничество Ирана и РФ. Посол подчеркнул, что противодействие такой угрозе отвечает интересам обеих стран.

При этом посол и замглавы МИД Израиля обсуждали вопросы активизации двусторонних контактов на высоком и высоком уровне, а также двустороннего сотрудничества в экономической, консульской и гуманитарной областях.

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оружие Украина Израиль

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