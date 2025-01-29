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На Полтавщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив знайомого

09:23, 29 січня 2025
Фігуранту вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано запобіжний захід.
На Полтавщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив знайомого
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На Полтавщині поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка.

Як повідомила поліція Полтавської області, інформація про зникнення 24-річного мешканця Опішнянської громади надійшла 26 січня.

Правоохоронці виявили тіло чоловіка з явними ознаками насильницької смерті в одному із домогосподарств в селищі Опішні.

У ході розслідування оперативники та слідчі з’ясували, що смертельні тілесні ушкодження потерпілому під час спільного дозвілля наніс його 34-річний знайомий.

Фігуранту вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрано судом запобіжний захід – тримання під вартою.

Мотиви та обставини злочину встановлює слідство.

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