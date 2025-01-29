На Полтавщине задержан мужчина, который жестоко убил знакомого

Фигуранту уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве и избрана мера пресечения.

В Полтавской области полиция задержала подозреваемого в умышленном убийстве мужчину.

Как сообщила полиция Полтавской области, информация об исчезновении 24-летнего жителя Опишнянской общины поступила 26 января.

Правоохранители обнаружили тело мужчины с явными признаками насильственной смерти в одном из домохозяйств в поселке Опишни.

В ходе расследования оперативники и следователи выяснили, что смертельные телесные повреждения пострадавшему во время совместного досуга нанес его 34-летний знакомый.

Фигуранту уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Мотивы и происшествия преступления устанавливает следствие.

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