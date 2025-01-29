В ПФ объяснили, кто имеет право получать субсидию на приобретение твердого топлива

Право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива имеют семьи, доходы которых не позволяют платить за отопление своими силами.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, кто имеет право получать субсидию на покупку твердого топлива.

Для людей, которые отапливают жилые помещения исключительно твердым топливом (не имеют централизованного отопления, не используют для этого природный газ или электрическую энергию), законодательством предусмотрена жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого печного бытового топлива.

Право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива имеют семьи, доходы которых не позволяют платить за отопление своими силами.

Льготой на твердое топливо могут пользоваться отдельные категории граждан (ветераны войны, участники боевых действий, многодетные семьи и другие).

Жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого печного бытового топлива назначаются по личному обращению человека раз в календарный год.

При этом справку о наличии в жилом помещении печного отопления предоставлять следует только в случае оформления льготы (пункт 3-1 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 17.04.2019 № 373). Для получения субсидии на приобретение твердого топлива информацию о наличии печного отопления необходимо указать в декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением помощи, или – в упрощенной форме заявления, если она подается по экспериментальному проекту.

Кроме того, жилищная субсидия или льгота может быть предоставлена ​​на коммунальные услуги: электроэнергию, водоснабжение, вывоз мусора и т.д.

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