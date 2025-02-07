У Головному сервісному центрі МВС оновили керівний склад

Новопризначеною заступницею начальника Головного сервісного центру стала Ганна Демінська.

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У Головному сервісному центрі МВС призначили нового заступника начальника – тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш представив підрозділам нову заступницю начальника ГСЦ МВС – Демінську Ганну Вадимівну.

До призначення на посаду Ганна Демінська працювала в Управлінні стратегічних розслідувань Національної поліції України в Одеській області. У Головний сервісний центр МВС прийшла з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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