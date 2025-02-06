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Україна легалізує криптовалюту до літа 2025 року – Данило Гетманцев

21:57, 6 лютого 2025
Криптовалюта в Україні буде оподатковуватися як інвестиційний актив – Гетманцев.
Україна легалізує криптовалюту до літа 2025 року – Данило Гетманцев
Фото: ukr.radio
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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що до літа 2025 року в Україні буде офіційно легалізована криптовалюта. Про це депутат заявив на заході «Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans», передає Mezha.Media.

За словами Гетманцева, основна частина законопроєкту вже готова, і наразі тривають дискусії щодо фінансового моніторингу операцій та оподаткування криптовалюти. Він також уточнив, що пільгового режиму для криптовалют не передбачено, оскільки міжнародні експерти вважають, що це може створити нерівномірне податкове навантаження на традиційні галузі. Тому криптовалюта буде оподатковуватися на рівні інших інвестиційних активів.

Один із ключових моментів, над яким працюють, – це перехідний період для осіб, які вже інвестували в криптовалюту, але не можуть довести витрати на її придбання. У такому випадку, після набуття чинності закону, ці особи будуть змушені сплачувати податок не з прибутку, а з повної суми криптовалюти.

«Я вважаю, що теоретично це мала б бути Національна комісія з цінних паперів. Але на жаль, ми бачимо, що цей орган, у нас, у нашій конкретній державі, не є інституційно спроможним, аби опанувати відповідні відносини та врегулювати таким чином, як з довіреною йому галуззю справляється Національний банк… Тому ми вважаємо все ж таки, що на сьогоднішньому етапі це повинен бути Нацбанк», – сказав Гетманцев.

Законопроєкт про легалізацію криптовалюти планується розглянути в першому читанні в першому кварталі цього року. Гетманцев запевнив, що зробить усе можливе, щоб закон було прийнято до літа 2025 року.

«Пообіцяти точно я можу, що ми зробимо все можливе, аби цей закон хоча б до літа цього року (був прийнятий – ред.)», – заявив Гетманцев.

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закон криптовалюта Данило Гетманцев

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