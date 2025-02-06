МОЗ та Міноборони обговорили механізм розбронювання медиків для мобілізації

Частину медиків розбронюють для потреб ЗСУ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко разом із заступником міністра оборони Сергієм Мельником та командувачем Медичних сил ЗСУ Анатолієм Казмірчуком обговорили механізм розбронювання медичних працівників для потреб фронту. Про це повідомляє МОЗ.

«На сьогодні понад 75% поранених військовослужбовців проходять лікування в цивільних медичних закладах. Для нас важливо забезпечити безперебійне надання медичної допомоги у повному обсязі. Тому уряд прийняв рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників. Водночас розуміємо і потреби фронту. Для того, аби покрити їх, координуємося з Міноборони та Командуванням Медичних сил. Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу», — зазначив міністр.

Механізм передбачає, що Міноборони та Командування Медичних сил подаватимуть запит щодо необхідних спеціалістів. МОЗ у координації з обласними департаментами охорони здоров’я визначатиме, яких лікарів можна залучити до військової служби, зберігаючи стабільну роботу цивільних лікарень.

Подання на розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів через Портал «Дія». Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до ЗСУ чи інших військових формувань на медичні посади строком на один рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.